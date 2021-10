Processo Ruby: la fuffa non sussiste

Silvio Berlusconi e il pianista Danilo Mariani sono stati assolti dal tribunale di Siena dall’accusa di corruzione in atti giudiziari. Le retribuzioni ricevute dal musicista per il lavoro svolto nelle residenze di Berlusconi erano state considerate dalla procura di Milano il pagamento del silenzio sui presunti reati commessi in quelle sedi, quindi gli atti erano stati inviati a Siena, residenza del musicista. La procura senese ha imbastito il processo anche con atti discutibili come la richiesta di una perizia psichiatrica nei confronti dell’ex premier, ha chiesto una condanna a quattro anni di reclusione, ma la decisione del tribunale ha stabilito che gli imputati sono innocenti “perché il fatto non sussiste”.

