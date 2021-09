Ancora persecuzioni anti Berlusconi

Il presidente della VII sezione penale del tribunale di Milano aveva disposto una perizia per stabilire se vi sia una effettiva impossibilità di Silvio Berlusconi a partecipare al processo denominato Ruby Ter. La decisione del collegio imponeva addirittura una perizia psichiatrica, il che ha indotto il presidente di Forza Italia a una risposta giustamente risentita: “L’ipotesi di sottopormi – ha scritto al presidente del tribunale – a un’ampia e illimitata perizia psichiatrica da parte del Tribunale dimostra, per ciò che ho fatto nella vita in molteplici campi … un evidente e incredibile stravolgimento della realtà nell’ambito di questo ingiusto processo. Si proceda, dunque, in mia assenza alla celebrazione di un processo, che neppure sarebbe dovuto iniziare, nella consapevolezza che verrà riconosciuta la assoluta correttezza del mio comportamento”.

