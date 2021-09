Francesco Greco e il “bilancio sociale” della procura di Milano

Non è una bega personale. E non vede contrapposti l’attuale (per poco) capo della procura di Milano Francesco Greco e l’ex componente del Csm Piercamillo Davigo, e nessun altro: dalla lunga intervista rilasciata domenica da Greco al Corriere della Sera, i contrasti riguardano costui e il suo ufficio, visti i 54 pm su 64 firmatari del documento pro Storari; coinvolgono il Csm e si estendono, seppure per altre ragioni, alla procura generale del capoluogo lombardo. Se erano, e sono, censurabili le liti fra istituzioni – fra autorità giudiziaria e governo, fra procure e Parlamento –, qui il tutti contro tutti si realizza nello stretto recinto della magistratura, e provoca tristezza e smarrimento.

