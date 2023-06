La commedia del Cav. Buttafuoco racconta la vita anomala dello Stregatto Silvio

E’ lui o non è lui? Certo che è lui: beato lui. Anche quando non è più Lui. Silvio Berlusconi, gigante anomalo, dottore di amoralismo politico come nel Medioevo si poteva esserlo in teologia, l’imprenditore rampante che riusciva a vendere gli appartamenti ancora prima di averli costruiti, quello che non si era mai fatto spaventare da nessun affare, quello che ha sempre vissuto di avventure, azzardi, percorsi obliqui, il creatore di Forza Italia e del Pdl, ma anche il distruttore di Forza Italia e del Pdl, l’amanuense di se stesso, l’uomo indescrivibile, indefinibile, che ha fatto vorticosamente roteare la Seconda Repubblica e la follia di un paese intero. E’ lui o non è lui? Certo che è lui, l’obliquo simpaticone che s’è preso il suo capitolo di storia patria. Lui che una volta esaurito il carisma, seppellito con gli onori d’un funerale di stato nella solennità del Duomo di Milano “venga pure il diluvio”. C’è moltissimo della storia del Foglio in questo libro di Pietrangelo Buttafuoco, primo tra i foglianti, che ha scritto forse finalmente quella storia sulla quale scherzava Giuliano Ferrara, ai tempi del Cavaliere imperante, e che il Direttore avrebbe voluto intitolare così: “Il Cav.”. Col punto. E nient’altro. L’avventura del cummenda brianzolo assurto al rango di statista, una vicenda che già allora – parlandone da vivo – era una trama in attesa di rappresentazione. Tutto un film che nemmeno Paolo Sorrentino è riuscito a rendere. Ma Buttafuoco sì. Questo non è “Loro” ma è “Lui”. Anzi: “Beato lui” (Longanesi).

