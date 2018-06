La certezza della colpevolezza

I radicali hanno ricordato ieri l’anniversario – il 35esimo – dell’arresto di Enzo Tortora. Pressoché in concomitanza con l'innocente lapsus sulla presunzione di colpevolezza. Per l’occasione vorrei ricordare ancora che il mio beniamino Piercamillo Davigo non si rassegnerebbe mai alla sola presunzione di colpevolezza, attenendosi invece rigorosamente alla certezza della colpevolezza, che a volte viene smascherata e a volte la fa franca. Dice il mio beniamino Davigo che lui fa il giudice, non il politico. E’ lì il punto.