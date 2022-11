Sul palco a Genova un derby a distanza tra il Berlioz di Michieletto e lo Schiller di Livermore

In due giorni si sono viste la prima di Béatrice et Bénédict al Carlo Felice e l’ultima di Maria Stuarda al Nazionale. Certo, la prima è opera, ma opera "da regista", e la seconda rigurgita potenza drammaturgica. E il confronto fra i due registi emoziona fino all'ultimo minuto

Intanto, nel fine settimana, c’è stata la possibilità di vedere, cotti e mangiati uno dopo l’altro, i nuovi spettacoli dei due registi teatrali italiani più interessanti e scritturati, Damiano Michieletto e Davide Livermore. Succedeva a Genova, città dove ultimamente, oltre al pesto e alla focaccia, c’è roba da fare (è anche in corso una notevole mostra su Rubens stanziale in città all’inizio del Seicento, quando Genova era una Wall Street piena di Gordon Gekko con il gusto del bello). In due giorni si sono viste la prima di Béatrice et Bénédict di Berlioz al Carlo Felice (Michieletto) e l’ultima di Maria Stuarda di Schiller al Nazionale (Livermore), che però adesso parte in lunga tournée. Certo, una è opera e l’altra prosa, però l’opera è in realtà un’opéra-comique dove si recita quanto si canta e lo Schiller livermorizzato è quasi un’opera, data la quantità di musica che ci si ascolta.