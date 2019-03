E poi venne il ’69

Le prime celebrazioni ci sono già state il 30 gennaio per la ricorrenza del leggendario “rooftop concert” dei Beatles. E altre, ancora più imponenti, se ne preparano per quest’estate, quando compirà cinquant’anni Woodstock. Ma in realtà, tutto questo 2019 sarà un continuo, ottimo pretesto per ricordare, mezzo secolo dopo, “l’anno che cambiò la musica”: l’incredibile 1969. L’ultimo anno dei Sessanta fu un momento cruciale nella storia della musica e del rock. L’anno di un nuovo inizio, in cui i...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.