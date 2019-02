Se negli anni Novanta eri una band alt-rock di successo, oggi è probabile che i tuoi fan siano persone di mezza età, con un po’ di soldi da spendere e una soffitta piena di ricordi sfilacciati: il rischio “operazione nostalgia” è dietro l’angolo. Il panorama musicale è cambiato ma continuiamo ad aspettare inflessibili la nascita dei nuovi Fugazi, che probabilmente non arriveranno mai. Intanto ci si crogiola in un atteggiamento passatista alla Make Rock Great Again. Ci siamo abituati ai...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.