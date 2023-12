Alla fine della bellezza quello che conta è la lealtà. Intervista a Drusilla Foer

L’ultima volta che ho incontrato Drusilla Foer erano le undici di sera, eravamo sedute una di fronte all’altra e ci avevano appena servito un piatto di gnocchetti di acqua, farina e broccoli – prima di una cena di gala non chiedete mai a un’accolita di modaioli se soffrano di qualche intolleranza perché rischiate di non venirne fuori; servite loro d’imperio un risotto allo zafferano e andrà tutto bene - mentre la voce di Maria Callas risuonava sotto una volta di tutù improvvisata da Etienne Russo nel cortile di Palazzo Marino. Si festeggiavano i Sustainable Fashion Award presentati dalla Camera della Moda al Teatro alla Scala e si rischiava seriamente di morire di fame. Alle mie spalle, il direttore comunicazione del gruppo Max Mara, Giorgio Guidotti, aveva intavolato una conversazione surreale attorno al “Casta Diva” con una modella americana efebica, una di quelle che vedete nelle campagne di tutti e che vi pare tanto spirituale, cercando di spiegarle con una forza di volontà degna di miglior causa perché il filo sonoro di quella serata unisse America e Europa come poche altre, e ricevendone in cambio un commento racchiuso nell’unico aggettivo che gli americani di ultima generazione sembrino conoscere e che usano per qualunque manifestazione sensibile, dalla voce della divina Maria alle decorazioni floreali nelle toilette: “Amazing”.

