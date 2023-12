Il mio grande rispetto per chi sa superare il tempo

Non ho sempre creduto di poter arrivare dove sono oggi. Da bambino cresciuto in Ghana, non ho mai pensato a questioni come la trasmissione della cultura o all’atemporalità di certe espressioni della creatività umana come a un orizzonte possibile. Il mondo era quello che avevo di fronte. Ma quando guardavo fuori, verso l’alto, vedevo artisti e leader, vedevo dei promotori del cambiamento. Loro mi hanno spinto a pensare in modi nuovi. Sono stato ispirato e sfidato dal loro coraggio, dalla loro etica del lavoro e dai sacrifici che hanno fatto. La spinta e lo spirito di sacrificio e di riuscita che ho visto dentro di loro, a poco a poco cominciai a percepirli dentro di me: da quel momento, ho iniziato a guardare oltre il mio mondo, oltre ogni ostacolo o soffitto, dritto verso il cielo. Queste persone mi hanno insegnato non solo a sognare un diverso tipo di vita, ma a realizzarlo. Ma quello che mi ha colpito nel mio viaggio fino a oggi è che tante di queste persone, tanti di questi volti e di questi nomi che mi avevano ispirato da bambino, continuino a farlo oggi. Accanto a loro sono entrate, come giganti, nuove ispirazioni, nuove figure. Ho capito che non si tratta di essere giovani o vecchi, “freschi” o saggi. Ciò che rende queste icone ciò che sono, è nella cura che mettono, nella loro dedizione, nella loro passione. Non si fermano mai. Non mollano mai. Sono inossidabili, capaci di continuare a creare, realizzare e immaginare in modi che sembrano sfidare il tempo. Sono senza tempo.

