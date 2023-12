Le nuove età creative: i rapporti di potere fra generazioni

Un gruppo di trenta-quarantenni prende le redini della moda. Non mancano i dubbi, i manager maturi pronti a scaricarli per salvarsi la pelle, le solite vecchie regole. Ecco chi farà strada e chi la sta già facendo. E il motivo per cui hanno bisogno dei vecchi media

Se per molti anni si è detto e scritto che la moda spacciasse giovinezza ed erotismo grazie alle strategie di una turba di signori canuti, massimi esperti negli intrighi del marketing e della commercializzazione, finalmente si inizia a essere felicemente smentiti. La serata dei Fashion Awards che si è tenuta alla Royal Albert Hall di Londra poche sere fa, e che ha visto premiato Jonathan Anderson, trentanove anni, direttore creativo del marchio più “hot” del momento, Loewe, ma anche imprenditore in proprio, ha dimostrato come, a poco a poco, un piccolo cambio generazionale vada configurandosi davvero nella moda internazionale. I padri fondatori del sistema del lusso diffuso nei termini entro i quali lo conosciamo oggi – cioè del branding di alto prezzo destinato alle masse mondiali, salvo una piccola quota di eccezionalità per connaisseur – sembrano disposti a lasciare, se non la guida delle proprie aziende (al di qua e al di là dell’Atlantico, le due superpotenze Giorgio Armani e Ralph Lauren governano ancora le proprie aziende con energia, pur avendo preparato la successione), almeno uno spicchio importante di luce sotto i riflettori a chi permette loro di restare in contatto con i desideri delle nuove generazioni. Non era scontato.