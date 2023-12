Lo stile di Diana Vreeland, cent'anni dopo

Quando glielo diciamo, finge di non crederci. Forse non lo sa davvero. Non molto tempo fa, due giovani giornaliste italiane di moda del genere "la new wave della critica fashionista sono io" si sono insultate via social accusandosi a vicenda di aver copiato un suo articolo e di millantare l’appartenenza alla lista dei mille e cinquecento destinatari della sua bislacca newsletter digitale "Opulent Tips": i pochi che la ricevono tendono a testimoniarlo, cioè a vantarsene, diffondendone degli screenshot. Rachel Seville Tashjian è la penna di punta della cronaca di stile e stili di vita del "Washington Post", dove è stata chiamata dalla collega senior Robin Givhan, l’unica giornalista al mondo ad aver vinto un Pulitzer con un articolo di moda, per rivitalizzare la leggendaria rubrica "Style Memo" con recensioni di sfilate e cronache di costume. Ad averla resa celeberrima nel settore è però questa missiva elettronica deliziosamente folle, densa di indirizzi, pareri, nomi di designer sconosciuti, consigli non richiesti espressi in uno stile chic-dadaista che prevedono un profluvio di punti esclamativi e caratteri in stampatello. Qualche esempio: "Smettetela di chiedere a Matthieu Blazy di risistemare i marchi degli altri e dategli il suo!!!", "Ora è il momento di sviluppare i proprio interessi! Stiamo entrando in un periood di grande gusto!".

