Bloccare la pubertà? Prudenza, dice lo psicoanalista Thanopulos

“I miei colleghi che lavorano con gli adolescenti non hanno mai sentito l’esigenza di ricorrere a farmaci per affrontare le ansie identitarie. I farmaci non curano i problemi esistenziali”, dice il presidente della Società Italiana di psicoanalisi

Gli analisti “non possono restare in silenzio davanti a situazioni che reputano dannose per i cittadini, in particolare i bambini: in gravi circostanze, senza clamore, facendo ricorso al loro sapere, con animo ben misurato, gli analisti devono dire la loro. È un dovere etico”. Lo dice Sarantis Thanopulos, greco, arrivato diciannovenne in Italia nel 1971, medico e psicoanalista, dal 2020 presidente della Società Italiana di Psicoanalisi e autore di numerosi saggi pubblicati da Quodlibet, oltre che collaboratore del Manifesto. Thanopulos pensa che certi campi minati, come il tema dei farmaci bloccanti della pubertà nei preadolescenti, vadano attraversati. Ha molto apprezzato l’intervista alla filosofa Adriana Cavarero sulle questioni della differenza sessuale, dell’identità di genere e del linguaggio (sul Foglio del 16 agosto), al punto di ripubblicarla il 4 settembre sul sito della Spi, con una sua introduzione che la proponeva a tutti gli iscritti perché “affronta il tema in modo lucido, profondo e coraggiosamente estraneo alle mode di pensiero che hanno trasformato un campo del sapere critico in un terreno di scontro mistificante e sterile abitato da opposte ideologie”. E la Spi, che dal 1936 fa parte dell’Associazione Psicoanalitica Internazionale fondata nel 1910 da Freud, si è riunita la settimana successiva a Milano per affrontare i temi su cui Thanopulos ha accettato di dialogare con noi.