Generazione Z e altre importanti sciocchezze

Oggi è in atto una specie di battaglia fra nonni e nipoti, con i giovani che protestano (per il clima, per la società della performance, per la mancanza di lavoro) e i boomer che dicono di non fare i piagnoni. In mezzo, il niente, anche se in mezzo ci sarebbero gli adulti, che chiamiamo ancora ragazzi. Sono stati i millennial, ma tra poco li chiameremo boomer, parola senza nessun senso, senza nessuna aderenza alla storia, solo un modo qualunque per dire: vecchi. Su questa generazione di mezzo, che doveva essere tutto (l’unica ad aver visto il mondo analogico ma essere cresciuta in quello digitalizzato) e che alla fine non è stata niente, tanto vittimismo e poca capacità di prendersi gli spazi (“sempre in attesa di una concessione dall’alto, di ricevere il permesso di qualcuno”), Eleonora C. Caruso scrive un romanzo sorprendente.

