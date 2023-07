Altro che millennial e Gen X schizzinosi: le grandi dimissioni dei boomers

Con la pandemia molti hanno assaporato il gusto dello smart working. Stare in pigiama davanti al computer senza sorbirsi i pendolarismi sui regionali in ritardo, senza pranzi aziendali nelle mense e riunioni che potevano essere sostituiti da un’e-mail. Secondo un sondaggio di Gallup del 2022, l’85 per cento delle persone dipendenti non ama il proprio lavoro. La temporanea vita pandemica ha portato molti a richiedere migliori condizioni lavorative, in primis una maggiore flessibilità o una paga migliore, e a parlare attivamente di work-life balance. Per chi non ha trovato quello che cercava la soluzione è stata una: dimettersi. Si parla di great resignation, di grandi dimissioni, fenomeno ancora in corso. Negli Stati Uniti nel 2022 più di 40 milioni di persone hanno lasciato il proprio impiego. In Italia, nel primo semestre dell’anno scorso, si sono dimesse volontariamente più di un milione e mezzo di persone, un aumento del 22 per cento rispetto al 2021.

