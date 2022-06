Quegli adolescenti invecchiati che con il Covid hanno visto un mondo svanire

Oggi ci è tornata la memoria. La pandemia forse passa, le bombe echeggiano lontane. Eppure la vita virtuale di prima è finita; e per i miei coetaneidi 30-40 anni, è finita proprio quando non si potevano più rimandare i conti con la maturità. Per lo choc alcuni si sono ammalati. Anche gli ipocondriaci

Oggi ci viene spontaneo definire vita virtuale non solo quella del web, ma anche la condizione sperimentata da molti di noi negli scorsi decenni. In un limbo speciale è cresciuta la mia generazione, la cui biografia è divisa a metà tra XX e XXI secolo. È la generazione che si era scavata una nicchia nel morbido declino italiano, e che di colpo, al confine fra i trenta e i quarant’anni, si è trovata davanti una catastrofe planetaria. Troppo a lungo avevamo immaginato distopie, e insieme relegato la tragedia alla storia dei nonni, per non arrivare all’appuntamento impreparati. Nel 2020, ragionando sullo smarrimento provocato dall’irriducibilità della pandemia agli schemi ideologici correnti, citavo un amico che per stigmatizzare l’inattualità di un filosofo lo aveva paragonato a “quelle cose vintage della nostra infanzia, tipo la bomba atomica”. Chissà perché vintage, avevo pensato: le bombe esistono ancora. Ma ciò che non occupa più il discorso pubblico con una forte carica simbolica – nel caso: la Guerra fredda – viene dimenticato.