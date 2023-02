La repubblica di Sanremo. Un Festival che non finisce mai: è il palco del Partito della nazione

Insomma non si esce vivi da questo Sanremo bisestile, il più lungo di sempre. Tra il minuetto per un cameo di Zelensky, l’anal plug di Rosa Chemical, il contratto di Amadeus e Fuortes in bilico, sono tre settimane piene di Festival, e a occhio non finisce qui. E’ Sanremo nell’epoca di RaiPlay, in loop per tutto l’anno, fino al prossimo Festival. Finita la gara, i motivetti delle canzoni si affastellano con la solfa delle polemiche, la “bufera sulla Rai”, i luoghi comuni delle dichiarazioni politiche. Si piantano in testa, diventano un chiodo fisso, un mash-up con le rime di Colapesce e Dimartino, “preferisco il rumore delle metro affollate” a questo Sanremo “palco di indottrinamento gender fluid”. Un Sanremo anarchico e comunista, signora mia. Un Sanremo megafono della “propaganda mainstream”, ostaggio della “narrazione unica”, “senza contraddittorio”. Un Sanremo che “offende gli italiani” e “violenta i valori della stragrande maggioranza degli elettori”, i quali elettori, evidentemente, avevano votato per un Sanremo diverso e ora si sentono traditi: “pronti” a governare l’Italia ma non a gestire il Festival. Basterebbe però sfogliare qualche rotocalco per ridimensionare subito tutta questa fluidificazione nichilista: Mengoni dedica la vittoria alla mamma, Elodie in “dolce attesa”, Chiara Ferragni “su tutte le furie”: pensati libera sì, cornuta no.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE