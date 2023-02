La scatola vuota di Sanremo, kermesse per un paese che non esiste più

"Advertisements for myself” era il titolo di un libro anni Cinquanta dell’incontenibile Norman Mailer, l’erede più congruo e oggi pressoché dimenticato di Ernest Hemingway, con cui condivideva un’idea di letteratura come pugilato. Quel titolo onestamente sfacciato mi è tornato in mente mentre con una certa scandalizzata sorpresa vedevo e non vedevo, un po’ a pezzi, la maratona televisiva di Sanremo: un titanico, accecante e assordante contenitore scenografico per un contenuto inafferrabile, un tutto pieno a copertura del vuoto. Era solo pubblicità per se stesso di un Festival che c’era ma non c’era. Pubblicità di ognuno per sé e tutti insieme l’uno per l’altro, in una sequela di “grazie, grazie!” e “sei meraviglioso!”, con tanto di mazzi di fiori che tutti offrivano a tutti per festeggiarsi e per la infinita gratitudine di essere lì invece che non esserci: cosa, quest’ultima, che si poteva sospettare ogni momento. Insomma, i cantanti non cantavano e facevano finta di parlare rap senza farsi capire, o perché soverchiati dalla non-musica, o perché incapaci di produrre un volume vocale ricevibile. La canzone italiana quest’anno non c’era (è la prima volta o no?). Al suo posto costumi, scenografia, luci lampeggianti, finti applausi, sorrisi, abbracci, entusiasmi autoindotti. Quasi un’intera settimana di Festival della canzone senza canzoni. Il gruppo dei famosissimi romani di cui non ricordo il nome, che hanno trionfato in tutto il pianeta continuando a urlare trionfalmente “siamo fuori di testa!”, era arduo credere che cantasse e che potesse entusiasmare qualcuno.

