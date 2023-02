Contro il soggettivismo moderno non serve una guerriglia retrograda e banale

Trasgressivo nel desiderio e nel comportamento, come tutti gli esseri umani o quasi, ma difeso dalle mie inibizioni, che talvolta si presentano come idee compiute, dovrei esortare la comunità in cui vivo, Auditel di Sanremo compreso, all’edificazione e al pudore, al rifiuto delle sottoculture sempre combattute: diritto all’aborto, sostanze psicotrope (fumo e alcol a parte), ostentazione gay, peggio che mai teorie e pratiche del gender fluid eccetera. Da vecchio che geme sotto il basto pesante dell’esperienza, invece, non sollecito una “diversa narrazione”, come ha chiesto un rappresentante della destra al potere, della destra del consenso comune ai valori costituiti. Ne sono sorpreso, ma è così. Con tutto il rispetto, non mi ritroverei in un festival del matrimonio cristiano, del contegno maschile e femminile, della costumatezza, cose che prediligo anche se nella loro forma laica e distaccata, penoso mi pare l’istinto censorio dei nuovi capi nazionali, che vorrebbero mandarci a letto tranquilli e puri, come se cinquettianamente non avessimo l’età. È così, il fluido mi ha fluidificato, non ci posso fare niente.

