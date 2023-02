Fedez e l'arte di fare uno show delle proprie molte vite

Quando sarà vecchio e scriverà le sue memorie, oppure quando uscirà la seconda stagione dei Ferragnez, reality show della social-family italiana, sapremo la verità: ovvero se nella testa di Fedez si è costruito poco alla volta il disegno d’andare a Sanremo non tanto per partecipare al concorso che nel 2021 l’aveva stressato (“Chiamami per nome” in coppia con Francesca Michielin, seconda classificata), bensì per fare un’operazione più spericolata, situazionista e adeguata ai tempi: usare la celebrità, i propri accessi e le sue ribalte per sparigliare l’ordine festivaliero e diventare il Pasquino d’una serie di questioni aperte sul tavolo sociale, tutte diversamente intinte nell’inchiostro della trasgressione. Oppure se la cosa sia capitata per caso, visto che si trovava là, mentre sua moglie metteva finalmente in atto il grande trapasso (indietro) dal virtuale al televisivo, assoggettandosi al ruolo di conduttrice-spalla, con l’obiettivo di sdoganarsi presso quel pubblico che ancora non l’avesse recepita e per proporsi come figurina positiva a tutto tondo, oltre le social-vendite, in un’accurata tattica di culto della personalità, pronta a sbandierare la fama come arma di rivendicazione.

