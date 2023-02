Quel che resta di cinque ore di Festival, senza le canzoni

La scaletta in gara da sola non dice gran che: c'è bisogno di tutto il resto per tenerla in piedi e per tenere in piedi il programma. Se la serata sfiora le cinque ore e i brani occupano poco più di tre quarti d'ora, il resto che cos'è?

Ho fatto un conto. Quattordici canzoni prendono, ascoltandole di fila, poco più di tre quarti d’ora. La singola serata sanremese sfiora le cinque ore. La musica è al centro, garantisce il direttore artistico: il resto, allora, cos’è? È spettacolo, certo, che va dai monologhi alle ospitate, dalle esibizioni collaterali ai siparietti, dalle reunion agli anniversari e sale su su fino al presidente della Repubblica, ma in termini scientifici, se posso dir così, di che si tratta? Di Dna spazzatura. Mi spiego subito: non vorrei essere frainteso come un Salvini qualunque, a cui non ne va bene una e che riceve giustamente da Amadeus l’invito a lasciar perdere il Festival, se proprio non gli piace (che sorpresone: Salvini nei panni radical chic di quelli che disdegnano Sanremo!). Il Dna spazzatura è una roba seria. Inizialmente si sapeva solo che c’è tutta una parte del genoma umano che non viene utilizzato per “fabbricare” le proteine (il materiale di costruzione della vita, come si dice a scuola). S’è pensato perciò che non servisse a nulla: che fosse, appunto, spazzatura. Con qualche imbarazzo, però, visto che rappresenta quasi il 99 per cento del genoma umano.