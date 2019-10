Caduti nell’euphoria

Il sesso, la droga, tua madre che non sa niente, la droga, tuo padre che non capisce niente, l’amicizia, altra droga, ma soprattutto il sesso. Chi ti piace, a chi piaci, a quanti piaci, quanto potere hai di far star male un altro, quante foto di cazzi hai sul telefono, e quindi chi sei. Euphoria racconta gli adolescenti americani in otto puntate, otto ore di magnificenza e disperazione, feste da ballo e overdose, mette in campo tutto l’estremo, l’esplicito,...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.