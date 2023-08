Tim nazionalizzata? Non proprio, nonostante le promesse meloniane

Al direttore - La questione delle governance della rete è sempre stato l’ostacolo alla vendita di una sua quota: Tim la perseguiva per alleggerire la sua situazione finanziaria, ma poneva la condizione di mantenere il controllo sulle scelte strategiche. Di questo stava discutendo il 13 agosto 2020, quando il governo Conte II entra a piedi giunti in consiglio di amministrazione di Tim che stava deliberando sull’offerta di Kkr per una quota della rete: il punto critico era la governance, che Tim voleva assolutamente mantenere. Nel comunicato del Mef dell’11 agosto scorso viene precisato che il Tesoro sarà accanto a Kkr investendo fino al 20 per cento di Netco, ma che, a garantire gli interessi nazionali su un asset strategico, saranno i poteri diretti attribuiti a Via XX Settembre: “I termini dell’offerta dal punto di vista dei rapporti tra le parti prevedono un ruolo del governo nella definizione delle scelte che sarà DECISIVO per la definizione delle scelte strategiche”. A questo 20 per cento potrebbe aggiungersi un 10-15 per cento di F2i che dall’estate ne discute con Kkr. Se qualcuno avesse qualche dubbio che questo significhi la nazionalizzazione di fatto di Tim, si rilegga le parole di Giorgia Meloni, che fin dal 22 dicembre 2022 aveva precisato: “Questo governo si dà l’obbiettivo duplice di avere il controllo della rete, per una questione strategica, e di lavorare per mantenere i livelli occupazionali”. Tim ha più del doppio dei dipendenti Vodafone. Che la maggioranza delle azioni della rete non sia passata al governo è formalmente vero: che Tim abbia ceduto al governo il controllo sulla strategia della società, sarà la realtà di un’azienda di fatto nazionalizzata: nella catena di negozi potrà ancora definire piani tariffari e prezzo di vendita degli accessori. “Non male in fondo”, scrive il direttore: ma raccontiamola giusta fino in fondo.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE