Venezia allagata vista dalla stampa estera

Venezia sotto shock dopo l'inondazione

Parigi, 14 nov - (Agenzia Nova) - Gli abitanti di Venezia sono sotto shock a causa della violenta inondazione che in queste ultime ore ha sommerso la città. Lo scrive il quotidiano francese “Le Monde” in un reportage, spiegando che i danni provocati dall'acqua alta ammontano a diversi miliardi di euro. Ad essere in gioco è “la sopravvivenza della più fragile tra le più belle città del mondo”, afferma il giornale. La zona che ha sofferto maggiormente l'inondazione è l'isola di Pellestrina, che separa la laguna dal mare, dove due persone hanno pero la vita. Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, si è recato sul posto ieri, 13 novembre per constatare di persona i danni. “La situazione è drammatica ma lo Stato è presente”, ha detto il premier, promettendo che verrà istituito al più presto lo stato di calamità naturale.

Continua a leggere l'articolo del Monde

Il patrimonio di Venezia minacciato dalle inondazioni

Madrid, 14 nov - (Agenzia Nova) - Gran parte della preoccupazione per l'innalzamento delle acque a Venezia riguardava i possibili danni che l'alta marea poteva provocare al patrimonio culturale e artistico della città. La Basilica di San Marco è stata invasa al suo interno da 110 centimetri d’acqua. "Siamo stati a un passo dall'apocalisse, è stato un disastro completo", afferma l'ingegnere Pierpaolo Campostrini, procuratore della Basilica. L'acqua è entrata in contatto con marmi e mosaici ma l'esperto ha spiegato che si tratta di “danni nascosti: l'acqua evapora e se ne va, ma il sale rimane all'interno". Sebbene i timori principali fossero focalizzati nell'area di San Marco, diversi luoghi culturali e monumenti sono stati in pericolo, anche a causa di forti e ripetute raffiche di vento. Il Palazzo Ducale è rimasto chiuso ieri e lo sarà anche oggi con il cortile completamente inondato. Paura perla Galleria internazionale d’Arte Moderna dove è divampato un incendio per un guasto all’impianto elettrico. Colpita anche la Biennale con l’acqua che ha raggiunto i Giardini e l’Arsenale. "Per ora è impossibile quantificare il danno al patrimonio di Venezia, ma la situazione è estremamente complessa e preoccupante", ha affermato Salvo Nastasi, segretario generale del ministero dei Beni culturali e del turismo. Il fenomeno dell'"acqua alta" a Venezia ha raggiunto martedì notte i 187 centimetri, il peggiore alluvione dal 1966, che ha provocato anche una vittima. Un uomo di 78 anni è morto fulminato nella sua casa sull'isola di Pellestrina a causa di un corto circuito dovuto all'acqua.

Continua a leggere l'articolo del Pais

Venezia, verifiche a San Marco per acqua alta

Berlino, 14 nov - (Agenzia Nova) - Su disposizione del ministero per i Beni e le attività culturali e per il Turismo, verranno condotte oggi delle verifiche nella basilica di San Marco a Venezia, colpita dall'acqua alta che sta interessando la città. Come riferito dal quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, giunto in visita a Venezia nella giornata di ieri 13 novembre, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha annunciato che il governo dichiarerà lo stato di calamità naturale per il capoluogo del Veneto.

Continua a leggere l'articolo del Frankfurter Allgemeine Zeitung

Venezia in ginocchio per l'acqua alta

Washington, 14 nov - (Agenzia Nova) - Le abbondanti piogge degli ultimi giorni hanno messo Venezia in ginocchio: lo ha detto il sindaco Luigi Brugnaro, mentre la città lagunare subisce una delle peggiori inondazioni della sua storia. La più alta marea degli ultimi 50 anni ha portato l'acqua a toccare 1.87 metri sopra il livello medio del mare martedì, il secondo livello più alto mai registrato in città e solo 7 centimetri più basso della storica inondazione del 1966. L'acqua sta minacciando pure i monumenti e le opere d'arte nella città storica. Due le persone morte a Pellestrina: un anziano di 78 anni morto fulminato nell'isola di Pellestrina e un secondo abitante dell'isola trovato morto in casa, per cause da chiarire.

Continua a leggere l'articolo del Washington Post

Sindaco Venezia accusa cambiamenti climatici per peggiore inondazione da 50 anni

Londra, 14 nov - (Agenzia Nova) - Il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, ha avvertito che i futuro della città è a rischio a causa dei cambiamenti climatici, a suo parere causa dell'eccezionale inondazione in corso nella città, dove la "acqua alta" è arrivata a 1,87 metri. Si tratta del livello che,da quando sono iniziate le misurazioni ufficiali nel 1923, è stato superato solo dall'inondazione del 1966, quando l'acqua alta raggiunse gli 1,94 metri. Durante una conferenza stampa, Brugnaro ha dichiarato che l'inondazione ha causato a Venezia danni per centinaia di milioni, aggiungendo che la città "è in ginocchio".

Continua a leggere l'articolo del Telegraph