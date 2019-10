Anche la stampa straniera racconta la trasformazione dei populisti in Italia

Il cambiamento del M5S

Berlino, 15 ott - (Agenzia Nova) - Da movimento di protesta a forza di governo: è questo il notevole cambiamento del Movimento 5 Stelle (M5S), evidente nella retorica degli interventi a “Italia 5 Stelle”, la celebrazione dei 10 anni del partito tenuta a Napoli il 12 e 13 ottobre scorso. Lo sostiene l'emittente radiofonica tedesca “Deutschlandfunk”, aggiungendo che, nel suo discorso a “Italia 5 Stelle”, il fondatore del M5S, il comico genovese Beppe Grillo, “ha elogiato l'arte del cambiamento politico”. In particolare, Grillo ha affermato: “Chi siamo? È inutile credere che abbiamo la stessa identità di dieci anni fa. Non è così. Siamo diversi, siamo diversi dentro. E questo è un momento che dobbiamo sentire alla grande”. A sua volta, il capo politico del M5S, il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale Luigi Di Maio, ha sottolineato che “il Movimento rimane un partito post-ideologico per il quale le categorie sinistra e destra non sono più applicabili”, riferisce “Deutschlandfunk”. Come Grillo, anche Di Maio ha chiarito “il suo nuovo apprezzamento per il Partito democratico (Pd), divenuto da avversario alleato di governo del M5S. Allo stesso tempo, il titolare della Farnesina ha avvertito che “al momento, altre alleanze” tra M5S e Pd, oltre a quella alle elezioni regionali in Umbria del 27 ottobre prossimo, “non sono all'ordine del giorno, né a livello regionale, né a livello nazionale”. In questo modo, Di Maio “non ha voluto irritare l'opposizione interna” al M5S ancora contraria a un'intesa col Pd, capeggiata da Alessandro Di Battista, assente da “Italia 5 Stelle”.

Ocean Viking autorizzata a sbarcare 176 profughi a Taranto

Madrid, 15 ott - (Agenzia Nova) - Le autorità italiane hanno autorizzato ieri lo sbarco nel porto di Taranto della nave battente bandiera norvegese Ocean Viking, noleggiata dalle organizzazioni non governative Medici senza frontiere (Msf) ed Sos Mediterranée, che domenica 13 ottobre aveva salvato 176 migranti nel Mediterraneo. "È un sollievo che i 176 sopravvissuti possano mettersi in sicurezza senza inutili ritardi, ma chiediamo ai leader dell'Unione europea di concordare un meccanismo di approdo automatico", ha affermato Msf da Twitter. Tuttavia, secondo i media, l'accordo raggiunto pochi giorni fa in un vertice a La Valletta tra Germania, Francia, Malta e Italia non sembra essere stato applicato per redistribuire i migranti salvati nel Mediterraneo da navi umanitarie.

Vivendi ferma procedimento contro piano europeo Mediaset

New York, 15 ott - (Agenzia Nova) - Vivendi ha lasciato cadere un procedimento presentato in un tribunale di Amsterdam contro il piano Mediaset per fondere le sue attività italiane e spagnole in una nuova holding olandese. Lo riferiscono fonti vicine al dossier riprese dalla stampa statunitense. La scorsa settimana un tribunale spagnolo aveva sospeso il piano di Mediaset che Vivendi - il secondo maggiore investitore nell'emittente italiana - considera dannoso per gli azionisti di minoranza. Mercoledì vi sarà un'audizione giudiziaria in merito.



Annunciata una marcia a sostegno di Markiv, condannato in Italia

Mosca, 15 ott - (Agenzia Nova) - In Ucraina, è stata annunciata una marcia a Kiev a sostegno dell’agente della Guardia nazionale, Vitaliy Markiv, condannato dal tribunale di Pavia per l'omicidio del giornalista italiano Andrea Rocchelli nel Donbass. I partecipanti alla protesta intendono consegnare un appello al ministero degli Esteri ucraino al fine di chiedere di intensificare gli sforzi per il rilascio di Markiv, attualmente detenuto in Italia. Successivamente, i manifestanti hanno in programma di dirigersi in corteo all'ambasciata d'Italia. Il 12 luglio, il tribunale di Pavia ha condannato Markiv a 24 anni di reclusione per coinvolgimento nella morte del fotografo italiano Andrea Rocchelli, avvenuta nel Donbass nel maggio del 2014. Markiv è stato arrestato il 30 giugno 2017 in Italia. Secondo gli inquirenti, era al comandato delle posizioni dell'esercito ucraino da cui stati lanciati i colpi di mortaio che hanno causato la morte di Rocchelli e del suo traduttore, Andrej Mironov. Markiv, che ha la cittadinanza italiana e ucraina, si recò a Kiev nel 2013 per partecipare alle proteste di Maidan, e successivamente si unì al battaglione volontario della Guardia Nazionale per combattere nel Donbass.



Laboratorio farmaceutico Chiesi aumenta produzione in Francia

Parigi, 15 ott - (Agenzia Nova) - Il laboratorio farmaceutico italiano Chiesi aumenterà la produzione di spray inalatori per i disturbi respiratori nello stabilimento di Blois, nel centro della Francia. Lo riferisce il quotidiano francese “Les Echos”, spiegando che l’azienda, un laboratorio indipendente basato a Parma, prevede un investimento superiore ai 50 milioni di euro. Il progetto include la creazione di uno stabilimento di 6mila metri quadrati che entrerà in servizio tra la fine del 2020 e il 2022. Patrice Carayon, presidente di Chiesi Francia, ha annunciato che la produzione raddoppierà, superando i 33 milioni di unità. L’investimento dovrebbe portare alla creazione di 50 nuovi posti di lavoro che si aggiungeranno ai 100 già esistenti.



