Ecco perché sono in aumento gli arrivi di migranti in Italia

Imprese: il ritorno di Luciano Benetton al vertice dell'azienda di famiglia

- Dal 2017, Luciano Benetton è tornato al vertice dell'azienda di famiglia e ora, a 84 anni, intende continuare a espandere il gruppo. È quanto afferma il quotidiano tedesco “Handelsblatt”, che all'imprenditore dedica un approfondito ritratto concentrandosi sulla partecipazione di Atlantia, controllata dai Benetton attraverso la loro holding Edizione, al consorzio per il salvataggio di Alitalia. A tal riguardo, “Handelsblatt” nota come Benetton abbia recentemente alluso a un possibile acquisto di Alitalia da parte della compagnia di bandiera tedesca Lufthansa. Come ricorda “Handelsblatt”, la partecipazione di Benetton al salvataggio di Alitalia rientra nella diversificazione degli investimenti seguita al declino di quel settore dell'abbigliamento che, con United Colors of Benetton, è l'attività storica del gruppo. Venendo a tempi più recenti, “Handelsblatt” nota come il 2018 sia stato un “annus horribilis” per Luciano Benetton, la sua famiglia e le sue imprese. Il 14 agosto dello scorso anno è, infatti, crollato il viadotto sul Polcevera a Genova, parte della rete autostradale italiana concessa in gestione ad Autostrade per l'Italia, di cui Atlantia è azionista di maggioranza. Nel disastro, sono decedute 43 persone, diverse altre sono rimaste ferite e numerosi sono stati gli sfollati. Non è ancora noto chi sia il responsabile della tragedia, ma il governo ha minacciato i Benetton di ritirare la concessione delle autostrade, ricorda “Handelsblatt”. A gravare su Luciano Benetton è stata poi la scomparsa dei fratelli Carlo e Gilberto. Su Benetton si esprime l'economista Giulio Sapelli, che descrive l'imprenditore come “il capo della famiglia, il leader indiscusso del clan che tiene stretto”. Al tempo stesso, per Sapelli Benetton simboleggia “la trasformazione in azionisti degli imprenditori, che prima davano lavoro e ora vivono di rendita”.