Sui migranti Salvini sfida tutti. Anche Papa Francesco

Italia: Salvini, “lo sceriffo con le foto dei gattini” che detta l'agenda politica del paese

Monaco di Baviera, 7 gen - (Agenzia Nova) - In Italia, è il vicepresidente del Consiglio, ministro dell'Interno e leader della Lega, Matteo Salvini, che “detta l'agenda politica” del paese. Lo sostiene il quotidiano tedesco “Sueddeutsche Zeitung”, che descrive Salvini come “lo sceriffo con le foto dei gattini”. Il riferimento è all'abile utilizzo dei social network da parte del leader della Lega. Salvini, “maestro di propaganda”, pubblica, infatti, fotografie in cui indossa l'uniforme della Polizia, alternate a quelle in cui mangia o è in compagnia di gatti. L'obiettivo è diffondere “un'immagine rassicurante” per mobilitare il consenso. I dati dimostrano come quella di Salvini sia una propaganda efficace. A marzo scorso, quando si sono tenute le ultime elezioni politiche in Italia, la Lega era al 17 per cento dei consensi. Ora, il partito di Salvini ottiene il 33 per cento delle preferenze. “Al netto di eventuali sorprese”, scrive la “Seuddetusche Zeitung”, la Lega “vincerà chiaramente le elezioni europee” che si terranno a maggio prossimo. Inoltre, “se l'Italia andasse a elezioni anticipate”, la Lega sarebbe “il partito più forte” del paese. I successi della Lega accompagnano l'ascesa di Salvini, “che è una lezione politica di questi tempi incerti, un capolavoro tattico”. Per la “Sueddetusche Zeitung”, “tutto ha avuto inizio quando Salvini si è reinventato come un populista” prima delle elezioni tenute in Italia a marzo 2018. Il leder della Lega si è, infatti, presentato come “un uomo del popolo contro l'establishment: le lobby, le banche, l'Unione europea” Tuttavia, secondo la “Sueddeutsche Zeitung”, “anche questo è un travestimento” di Salvini, come quando il ministro dell'Interno si fa fotografare con l'uniforme della Polizia. Come “partito più antico” tra le attuali formazioni politiche italiane, anche la Lega è, infatti, “diventata establishment”. A ogni modo, Salvini è “attualmente senza avversari politici” e rimane “l'uomo forte” in Italia.

Italia: Salvini e Di Maio, “l'asimmetria tra un professionista della politica e un inesperto”

Monaco di Baviera, 7 gen - (Agenzia Nova) - Tra i due vicepresidenti del Consiglio, Matteo Salvini e Luigi Di Maio, vi è “un'assimetria tra un professionista della politica” come il leader della Lega e “un inesperto”, “un apprendista” come il capo politico del Movimento 5 Stelle (M5S). Lo sostiene il quotidiano tedesco “Sueddeutsche Zeitung”, secondo cui Salvini e la Lega non possono che approfittare dell'inesperienza politica di Di Maio e del M5S.

Francia-Italia: le differenze tra i gilet gialli e il Movimento 5 Stelle

Paris, 7 gen - (Agenzia Nova) - Il Movimento 5 Stelle (M5S) e i gilet gialli sono entrambi nati da “uno slancio popolare”, estraneo alla vita politica della Francia e dell’Italia. È quanto afferma il quotidiano francese “Le Parisien”, che si chiede se le due realtà seguiranno lo stesso percorso. “Le Parisien” ricorda le origini del M5S quando nel 2007 organizzò il primo “Vaffa day”. Internet è stato uno strumento fondamentale per il M5S, all’epoca guidato da Beppe Grillo, come per i gilet gialli oggi. Tuttavia, ci sono delle differenze fondamentali. L’iniziativa nata in Francia ha richieste “molteplici e spesso contraddittorie”. A questo si aggiunge la mancanza di un leader comunemente riconosciuto come era Grillo all’inizio per il M5S.

Immigrazione: il Papa chiede solidarietà per i migranti

Londra, 7 gen - (Agenzia Nova) - Papa Francesco ha chiesto ai governanti europei di accogliere nei propri Stati i 49 migranti a bordo di due navi di organizzazioni non governative tedesche, da settimane nel Mediterraneo e ora al largo di Malta. Lp scrivono oggi i quotidiani britannici "The Times" e "The Telegraph", citando il discorso pronunciato ieri, 6 gennaio, dal pontefice dopo la preghiera dell'Angelus. In particolare, il Papa ha fatto appello all'Ue perché mostri "concreta solidarietà" nei confronti dei migranti in attesa di un porto sicuro al largo di Malta, "il cui fato ha causato una diatriba tra Italia e Malta e provocato crepe nel governo italiano". Trentadue migranti, tra cui un bambino di appena un anno, sono a bordo della nave "Sea-Watch 3" da 16 giorni. Si tratta della più lunga attesa di un permesso per sbarcare mai subita finora da una nave umanitaria nel Mar Mediterraneo. Altre 17 persone sono state salvate nel Mediterraneo dalla nave "Sea-Eye".

Immigrazione: Salvini affronta Papa Francesco, "in Italia i porti resteranno chiusi"

Madrid, 7 gen - (Agenzia Nova) - Il ministro dell'Interno e vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, è tornato a ribadire che l'Italia terrà chiusi i suoi porti agli immigrati, nonostante i tanti messaggi di chi chiede un gesto di solidarietà nei confronti dei 49 naufraghi in balia delle acque del Mediterraneo da oltre due settimane. Lo scrive il quotidiano spagnolo "Abc", spiegando che, dopo il pressing dei sindaci "dissidenti", di numerose organizzazioni umanitarie, dell'Unione europea e di molti vescovi e cardinali, è arrivato anche l'appello di Papa Francesco che ha chiesto ai leader dei paesi membri di trovare una soluzione urgente per i 49 disperati, soccorsi dalla Sea Watch 3 e dalla Sea Eye, che non trovano un porto sicuro che gli accolga.

Finanza: Carige “deve andare in bancarotta”

Berlino, 7 gen - (Agenzia Nova) - Banca Carige “deve andare in bancarotta” perché i suoi “3,7 miliardi di euro di prestiti a rischio insolvenza” rappresentano “una vera e propria minaccia per il sistema bancario europeo nel suo complesso”. È quanto sostiene il quotidiano tedesco “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, che nota come “persino il nuovo governo italiano non osi lasciare Banca Carige andare in fallimento” A quanto pare, “a quanto pare, ancora una volta una banca viene salvata con aiuti di Stato e una promessa viene infranta”. Il riferimento è all'impegno preso durante l'ultima campagna elettorale dai due partiti al governo oggi in Italia, Lega e Movimento 5 Stelle. Tali formazioni si erano, infatti, impegnate a non impiegare fondi pubblici per salvare le banche in difficoltà, iniziativa per cui aveavano duramente criticato i precedenti governi, soprattutto nel caso del salvataggio del Monte dei Paschi di Siena. “Mai più dovrebbe essere necessario proteggere le banche in rovina dal collasso con denaro pubblico” sostiene la “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, spiegando che con il “bail in” ora “in Europa sono disponibili gli strumenti per evitare” l'intervento dello Stato nel salvataggio degli istituti finanziari in crisi.

Italia: il sindaco di Roma Raggi chiede un aiuto ai cittadini per mantenere la città pulita

Parigi, 7 gen - (Agenzia Nova) - Il sindaco di Roma, Virginia Raggi, ha chiesto ai cittadini della capitale italiana di contribuire alla pulizia della città spazzando davanti alla propria abitazione o al proprio negozio. Lo riferisce il quotidiano francese “Les Echos”, scrivendo che “i romani non possono contare sulla municipalità” quando si parla di servizi pubblici. La situazione dei rifiuti a Roma si è aggravata nel periodo delle festività natalizie, durante il quale è aumentata la media quotidiana delle 5 mila tonnellate di immondizia. A questo problema si aggiungono gli incendi di rifiuti a Roma, che nel 2018 sono stati in tutto 300. Il sindaco Raggi sta vivendo una crisi di popolarità a causa di questa crisi dei rifiuti, che potrebbe presto trasformarsi in un'emergenza sanitaria. L’associazione dei presidi del Lazio ha lanciato un allarme per la spazzatura che si è accumulata davanti alle scuole, minacciando di non aprire gli istituti al rientro dalle vacanze di Natale.

