L'ultimo missile di Kim ci fa davvero paura?

IN PRIMO PIANO: MISSILI, MISSILI E ANCORA MISSILI

Un'immagine del Hwasong-15 diffusa dalla Korean Central News Agency il 30 novembre scorso

Parliamo di nuovo di missili, mi dispiace. Ma è bene mettere le cose in ordine. Anzitutto, che cosa è successo? Il 29 novembre, quando a Pyongyang erano più o meno le 3 del mattino, è stato lanciato un missile balistico intercontinentale che ha viaggiato per più di cinquanta minuti. Un intervallo di volo record, tanto che mentre cercavamo notizie, le dichiarazioni ufficiali di Corea del sud, Giappone e Stati Uniti dicevano che il missile era "still flying". Piuttosto anomalo e inquietante, no?

Ma bando agli allarmismi. Il missile è stato lanciato altissimo, con un apogeo che ha toccato i 4,475 chilometri, cioè un altro record: vuol dire che era un test, che la Corea del nord non voleva sorvolare nessun paese limitrofo, ma voleva mostrare al mondo un altro mostro di tecnologia, un gioiellino appena confezionato. Altre cose interessanti: è stato lanciato di notte, da un lanciatore mobile. E' quello che aveva detto Kim Jong-un per rispondere a Donald Trump: pensi che non ne siamo capaci, ma possiamo sorprendervi colpendo a qualsiasi ora da qualunque postazione. E' la verità. Altro dettaglio: il mese scorso al ministero della Difesa di Tokyo ho fatto alcune chiacchiere con funzionari che si occupano di Corea del nord. Ebbene, neanche un mese fa, quando si parlava della migliore tecnologia missilistica posseduta da Pyongyang, si arrivava al Hwasong-14 - cioè i due missili testati il 4 luglio e il 28 luglio scorso. Quello lanciato tre giorni fa, secondo l'agenzia di stampa ufficiale nordcoreana - è un Hwasong-15, cioè addirittura il modello successivo.

L'analisi delle immagini diffuse è ancora più preoccupante: si tratta di un missile davvero potente, un missile balistico intercontinentale a due stadi a propellente liquido. Secondo Michael Elleman il vettore può trasportare un carico da mille chilogrammi e cadere ovunque su territorio americano. Ma quanto pesa una bomba nucleare? E la Corea del nord sa armare un missile così con una atomica miniaturizzata? Ci sono molti dubbi in merito (li ha messi insieme qui Pieranni).

Ma a parte l'analisi e le congetture e le previsioni, la cronaca degli ultimi dodici mesi ci dimostra una cosa che forse avremmo dovuto capire già da tempo: finché non sono loro a mostrare di cosa è fatto il loro arsenale, noi non ne sappiamo niente.

Qui c'è uno schema molto ben fatto della Cnn, aggiornato a ogni nuovo missile. Nel 2016 Kim Jong-un ha ordinato 24 test missilistici, nel 2017 siamo a 23. Ma è impressionante il salto di qualità in termini tecnologici.

Discussioni. A ogni provocazione nordcoreana se ne aprono decine, su decine di fronti diversi. Cerco di metterle una dietro l'altra.

Nel comunicato con cui annunciava la riuscita del test del Hwasong-15, Pyongyang ha detto che la Corea del nord è ormai una "potenza nucleare". L'espressione cambia tutto, perché appunto, la condizione per tornare al tavolo delle trattative è che la comunità internazionale la riconosca come tale. Per saperne di più c'è da aspettare il discorso di Capodanno di Kim Jong-un - meno di un mese ormai - e soprattutto i prossimi test missilistici: secondo 38North, a giudicare dalle immagini dei satelliti che immortalano i movimenti al porto di Nampo, c'è da aspettarsi un altro test missilistico da sottomarino, un altro dei fiori all'occhiello dell'arsenale missilistico di Kim.

Il blocco navale. Le sanzioni stanno funzionando male, poco, e se ne sono ormai accorti tutti. Nel senso che nonostante la Corea del nord sia sanzionata da più di dieci anni, è arrivata dove è arrivata. Tanto è vero che Andrei Lankov, uno dei più esperti sulle questioni nordcoreane, scrive qui che tutte le condanne internazionali non servono molto alla deterrenza. E allora si sussurra di nuove misure. Oltre a un nuovo round di sanzioni - c'è da dire che negli ultimi mesi sembra che qualcosa si stia muovendo - si parla di un blocco navale. Una misura che nel diritto internazionale è particolarmente discussa, perché corrisponderebbe a un atto di guerra. Per dire, nel 1962 l'America lo fece con Cuba durante la crisi dei missili, e se ne parlò molto negli ultimi mesi per l'Italia nei confronti della Libia per arginare il fenomeno migratorio. Ne aveva parlato per primo Rex Tillerson, ma poi la Casa Blu di Seul ha smentito categoricamente che durante la telefonata tra il presidente Trump e il presidente sudcoreano Moon Jae-in si sia parlato di una misura del genere.

In Corea del nord, grande festa dopo l'annuncio del successo missilistico del paese, con fuochi d'artificio e "manifestazioni spontanee di giubilo". La popolazione da che parte sta?

Un altro tema di cui si parla poco è il ruolo di Israele nella questione nordcoreana. Israele è l'unico paese che, nella storia, abbia compiuto strike chirurgici contro siti nucleari in territorio straniero. L'Operazione Opera del 1981 contro l'Iraq di Saddam e l'Operazione Orchard del 2007 in Siria. In quest'ultimo caso, l'intelligence israeliana aveva praticamente certificato il rapporto tra Siria e Corea del nord sul nucleare ("secondo l’ex direttore della Cia Michael Hayden, il reattore siriano di Deir Ezzor era la copia esatta di un reattore nucleare nordcoreano (un po’ come succede con i missili), e lo sappiamo perché il modello nordcoreano era a sua volta la replica di un reattore britannico di cui i nordocreani erano riusciti a trafugare il progetto", scriveva a settembre Daniele Raineri).

Non è un caso se per la prima volta, alla notizia dell'ultimo lancio missilistico nordcoreano, la Corea del sud abbia reagito con una specie di show di forza: un contrattacco lanciato in soli sei minuti - sei - dalla rilevazione dei satelliti del lancio nordcoreano.

Le esercitazioni militari, appunto. Un altro tasto dolente e motivo di discussione. Perché secondo Russia e Cina, se l'America smettesse di militarizzare periodicamente il Pacifico con le esercitazioni militari la Corea del nord non si sentirebbe così "minacciata". Sergei Lavrov l'ha ripetuto anche l'altro giorno.

LONGREAD

Due articoli da leggere tra Giappone e Corea, e una società che sta cambiando. La 57enne Lee Mi-ji, attrice e presentatrice coreana piuttosto famosa, è stata trovata morta da sola, in casa, e nessuno se n'era accorto per quindici giorni. In Corea si chiama godoksa, morte solitaria, ed è un fenomeno in crescita che riguarda la solitudine, l'assistenza sociale, l'invecchiamento della popolazione (la racconta Korea Esposé). In Giappone si chiama invece kodokushi. In settimana Norimitsu Onishi ha pubblicato sul New York Times questo splendido reportage, che racconta le vite degli anziani solitari in Giappone. Le morti solitarie si dice siano "quasi quattromila a settimana", e così già da parecchi anni esistono agenzie specializzate nella pulizia degli appartamenti dove avvengono.

LA SETTIMANA