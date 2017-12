Perché Donald Trump non è d'accordo con la sua strategia

New York. Il National Security Strategy è un documento programmatico non vincolante che dagli anni Ottanta il governo americano pubblica periodicamente per illustrare le linee strategiche fondamentali per difendere la sicurezza nazionale. Si tratta di un prodotto della burocrazia di Washington destinato innanzitutto a se stessa, solitamente fitto di espressioni codificate e formule standard, ma questo presenta, per la Casa Bianca, l’occasione politica per esibire una presunta nuova dottrina strategica, anche quando a dominare è la continuità con quella esistente....

