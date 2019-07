Proposta editoriale per Carola Rackete

Gentile Carola (capitano), sono un giovane editore No global (ma neanche). Vorrei proporle un instant book. Il momento per venderlo è adesso. Scusi, ma le leggi del mercato… Per il disturbo le verrebbe corrisposto un anticipo di 400.000 euro. Poi compensiamo con le vendite, per cui arriveremo a una milionata.

La saluto. Se vuole di più, sono disponibile ad alzare la cifra. Grazie.

Edizioni Comunisti con il portafoglio a destra. Via 4 Tori, 20100 Milano (Mi)