Il caso Sea Watch riaccende le tensioni fra Italia, Francia e Germania

Ue-Italia: commissario Oettinger, possibile avvio procedura infrazione in settimana

- Il commissario europeo al Bilancio, Guenther Oettinger, ha messo in guardia l'Italia dalla procedura di infrazione per disavanzo eccessivo che la Commissione europea ha chiesto di avviare nei confronti del paese. In un'intervista pubblicata oggi dal quotidiano tedesco “Rheinische Post”, Oettinger ha affermato che, se il governo non attuerà significative misure di austerità, la Commissione europea potrebbe avviare la procedura di infrazione in questa settimana. “Bisogna vedere se, in questi giorni, gli italiani soddisfaranno le richieste della Commissione per quanto riguarda sia le entrate sia le uscite del progetto di bilancio per il 2020. Se non lo faranno, non avremo margini di manovra per evitare la procedura di infrazione”, ha dichiarato Oettinger. Il commissario europeo al Bilancio ha poi avvertito che “il governo italiano deve pensarci tre volte prima di deludere le aspettative dell'Ue” in materia di conti pubblici. Per Oettinger, infine, “nel lungo periodo, un conflitto sempre più teso con l'Ue, potrebbe scuotere la fiducia degli investitori” nei confronti dell'Italia.