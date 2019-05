Fusioni calcistiche

C’è una direttiva Uefa non ancora approvata che fa discutere. Il Foglio è riuscito ad averla in anteprima. Le società (di calcio) che giocano nello stesso stadio devono fondersi in una sola squadra. Questo provvedimento interessa il 95 per cento dei club italiani. Per esempio: Inter e Milan dovrebbero diventare una sola squadra, così come Roma e Lazio, Samp e Genoa e le due di Verona. Per evitare questo, entro oggi i comuni interessati devono fare una delibera per costruire in tali città più stadi. Ma anche no. Domani spieghiamo il resto.