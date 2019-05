Lettera d'amore molto completa a Tiziana Panella

Gentile Tiziana, inutile dire il motivo di questa bella lettera d’amore. Sono un alpino in congedo, mi trovo all’adunata nazionale di Milano. Le scrivo dal luogo per innamorati più famoso che c’è, la Torre Branca nel Parco Sempione. Oggi la smontiamo come esercitazione di Protezione civile e la rimettiamo su in un’altra località. Penso a Benevento. Il sindaco è d’accordo. Sia quello di Milano che Mastella. Almeno così dicono dei miei commilitoni. Domani invece smontiamo la Terrazza Martini e la rimettiamo su sempre a Benevento. Anche la Galleria Vittorio Emanuele sarà smontata e rimessa però lì. La seguo sempre su La7, lei Tiziana è bellissima, la più bella giornalista italiana. Potrebbe venire a Milano oggi, per l’adunata degli alpini, anche se è finta? Le mando un saluto e un bacio.

P. S. Secondo un nostro sondaggio il Pd prende il 23 per cento, Forza Italia il 23 per cento, il M5s il 22 per cento, la Lega il 22 per cento. Per cui cade il governo e Mattarella metta un generale degli alpini in congedo come presidente del Consiglio. Nel caso occupiamo la prefettura, ma neanche. Noi alpini siamo fedeli alle istituzioni, a meno che tu, Tiziana, non ci dica di fare il contrario.

Un bacio