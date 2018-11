Due lettere d'amore in una

Gentile Jennifer Lopez ieri non sono potuto venire all’appuntamento con te. Il motivo è che sono rimasto bloccato nella sauna comunale di Milano. Tu dirai: “Come hai fatto?”. Amore hai ragione non è vero. Infatti la sauna del comune di Milano ieri era chiusa. Io però ho scavalcato e messo in moto gli impianti. Finita la sauna non riuscivo più a fermare l’impianto per cui ho fatto un’altra sauna.

Ciao Amore.

Gentile Raffaella Fico non ho mai visto una donna così bella che siete voi. Come si fa a non innamorarsi? Bisogna essere già innamorato di un’ altra. Nessuna donna può scalzare il cuore di un uomo di voi innamorato. Perché? Perché non esiste donna più bella di te Raffaella.

Un bacio