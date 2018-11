Lettera d'amore a Jennifer Lopez

Gentile J. Lopez. Jennifer, amore, è diversi anni che ti scrivo (via Fratelli Brown 21, Miami, Florida, Usa). Non dirmi che l’indirizzo è sbagliato. Ma non penso. Dovrebbero tornare al mittente quindi via Fratelli Marco e Antonio, Oristano, Italia. Tu dirai ma che nome strano la tua via. Sì è vero lo dicono tutti. Il comune vorrebbe cambiargli nome. Io ho proposto mettere via A2A. Ma non si può. Puoi telefonare tu in comune per convincerli? Jennifer amore faresti la pubblicità per la A2A multiutility di Milano? La direzione dell’azienda non sa niente. Ma se telefoni per dire che vorresti fare lo spot loro non possono dire di no. Ti mando un bacio. Se non puoi non c’è problema. Però scrivimi almeno una lettera per dirmi che mi ami (anche se non è vero).