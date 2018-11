I leghisti dicono basta a Salvini

Ieri abbiamo deciso di non riconoscerci più in Salvini noi leghisti (tessera presa nel 1987). Per quel che ci riguarda il nostro capo è Roberto Maroni. Decida lui se rimanere dentro il partito o se andiamo via noi.

Io sarei dell’idea di entrare nel Partito popolare europeo e lasciare la Lega. Direi che un governo Maroni con l’appoggio del Pd può cercare la maggioranza in parlamento. Tanti di Forza Italia (tutti), tanti della Lega (50 per cento), tanti dei Fratelli d’Italia (95 per cento) e tanti grillini (39 per cento) lo votano. Ecco i ministri del primo governo Roberto Maroni. Interno: Minniti. Economia: Oscar Giannino. Esteri: D’Alema. Difesa: Oscar Farinetti.

Vedi elenco completo sul sito del Foglio. Guarda subito. Poi Simona Bonafè e Alessandra Moretti Giustizia e Lavoro.