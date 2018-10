L'attrice italiana più brava è Claudia Gerini

Gentile Claudia Gerini ho deciso: l’attrice italiana più brava siete voi (e anche la più bella con rispetto parlando). Mi sono convinto di questo dopo aver visto il programma, molto bello, “I miei vinili” di Riccardo Rossi. Ricordi delle canzoni più importanti per ciascuno di noi. Claudia non ci crederai: tutti i dischi che hai portato come i più importanti per te sono uguali a quelli che avrei scelto. È una coincidenza molto bella. Vuol dire che in fatto di musica abbiamo gusti uguali al 100 per cento. Purtroppo mentre io sono innamorato di voi, tu no giustamente. Ti mando un bacio.

P.S. Potremmo vederci oggi in vicolo Unità d’Italia a Reggio Emilia? Al numero 1 dico di avere un ufficio ma non è mio.