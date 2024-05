Italia fuori dal G20 perché a Milano ci si lava i denti senza fermare l'acqua

Un fattaccio che succede due o tre volte al giorno. Ecco chi prenderà il nostro posto

Come ragazzo lascio scorrere l'acqua intanto che mi lavo i denti. Cinque minuti due o tre volte al giorno. Facendo un calcolo sono un sacco di metri cubi sprecati all'anno. Se tutti fanno come me, le azioni dell'acquedotto di Milano varrebbero più di Amazon. Ma noi italiani ci dispiace. Non vogliamo offendere. E così stanno pensando di sbatterci fuori non solo dal g7 ma anche dal g20. Al nostro posto l'Indonesia, e quella nazione che vende il guano dei volatili a 1950 dollari a quintale.