Millecinquecento lettere d'amore per Anna Falchi

Gentile Anna Falchi scusa se non ti ho scritto di recente le solite 1500 lettere d’amore. Ero in Puglia a Militare. Tu dirai: “Ma anche se lo eri, e non è vero, potevi scrivere dalle Puglie”. Sì Amore è vero, come uomo sono molto falso. Non ero a svolgere il servizio di leva in Puglia. Anche se essendomi congedato potrei essere richiamato. Tanti mi scherzano perché la mia casa puzza di vino, ma ti giuro che puzzava di vino anche quando l’ho comprata trent’anni fa. Baci