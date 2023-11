Se Israele ha sempre torto. Lo scoramento di un paese di fronte a un'ondata di odio

Dopo l’orrendo massacro del 7 ottobre gli israeliani, traumatizzati, stanno facendo del loro meglio, a partire dai social network, per far capire al mondo il loro orrore” scrive Jonathan Yavin sul maggiore quotidiano israeliano, Yedioth Ahronoth. “Vogliamo che il mondo sappia, vogliamo che il mondo si convinca, vogliamo che il mondo sia dalla nostra parte – una volta tanto. Perché non è stato così negli ultimi… beh, non saprei: duemila anni? L’antisemitismo non tocca il culmine quando viene sbandierato apertamente da qualche naziskin che sventola bandiere con la svastica, ma quando viene furbamente spacciato da studiosi in cerca di notorietà sotto forma di una bugiarda campagna ‘per la libertà’, fatta propria e divulgata da celebrità alla moda, che non sanno un cavolo, affinché venga abbracciata da moltitudini di studenti sprovveduti e facilmente influenzabili.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE