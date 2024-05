La primavera di Sinwar

“La sera del 29 aprile 2024, i manifestanti hanno occupato la Hamilton Hall della Columbia, si sono barricati all’interno rifiutandosi di andarsene finché la Columbia non accetterà di disinvestire da Israele” scrive lo storico Jeffrey Herf su Quillette. “Un video pubblicato dalla Free Press mostra una persona mascherata che usa un martello per rompere il vetro delle porte dell'edificio, prima di utilizzare quello che sembra essere un lucchetto per bicicletta per fissarle. Altri manifestanti mascherati costruiscono una barricata improvvisata fatta di sedie. Quella sera, i manifestanti fuori dall’edificio occupato ne applaudirono la ‘liberazione’ e denunciarono il ‘genocidio’ israeliano. Si può vedere una giovane donna con indosso una felpa della Choate Rosemary Hall, uno dei collegi privati più costosi ed esclusivi degli Stati Uniti. È una scuola della Ivy League e l'alma mater del presidente Kennedy. In un inglese americano senza accento, il pubblico canta: ‘Israele cadrà! Mattone dopo mattone, muro dopo muro! Lo vogliamo tutto! Coloni, coloni tornate a casa! La Palestina è solo nostra!’. Questi giovani americani alla Columbia e ad altre manifestazioni di questa primavera chiedono apertamente – e con orgoglio – la distruzione dello stato di Israele. Sostengono i ‘martiri’ di Hamas che mirano a creare un paese etnicamente e religiosamente pulito. ‘Palestina’ libera dagli ebrei. Q

