“Le ‘letture sensibili' falsificano la lingua e distruggono la letteratura”

Sul quotidiano canadese La Presse, una giornalista ha commentato di recente la polemica sulla nomina di un autore quebecchese, Kevin Lambert, al premio Goncourt. Commentare? Nella nostra epoca, per i giornalisti culturali e gli accademici politicamente corretti (o allineati), significa distribuire degli “elementi di linguaggio”, per rinquadrare la discussione all’interno dei limiti dell’ideologia. Si fa finta di dibattere, ma in realtà si riproducono i divieti, riconducendo il monopolio del pensiero buono e giusto sotto una patina ingannevole di “pluralismo”. Ricordiamo che il giovane scrittore si è fatto rimproverare da Nicolas Mathieu, già vincitore del premio nel 2018 (per il romanzo “Leurs enfants après eux”, Actes Sud, ndr), di aver qualificato come “reazionari” i critici della “lettura sensibile” (…). Ascoltiamo questo bel ritornello dalla bocca del principale interessato: “Chloé (la sminatrice editoriale di Kevin, perché tra compagni progressisti si è tutti amici intimi: Chloé risponde a Kevin come Kevin risponde a Chloé) si è assicurata che io non dicessi troppe sciocchezze, che non cadessi in certe trappole della rappresentazione delle persone nere da parte di autori/trici bianchi/e. Mi ha anche detto di ampliare questo personaggio, di approfondirlo, di renderlo più complesso. La lettura sensibile, contrariamente a quello che dicono i reazionari, non è una censura. Aumenta la libertà di scrittura e la ricchezza del testo”.

