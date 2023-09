Rothbard contro la livella che vorrebbe trasformare l'umanità in formicaio

L'economista e filosofo libertario, nel suo nuovo libro, spiega come la sinistra sia riuscita a guadagnarsi il monopolio dell’etica e della morale, proponendo il proprio ideale di uguaglianza come il più elevato che l’umanità possa raggiungere

In Contro l’egalitarismo (Liberilibri), il grande economista e filosofo libertario Murray N. Rothbard spiega come la sinistra sia riuscita a guadagnarsi il monopolio dell’etica e della morale, proponendo il suo ideale di uguaglianza come il più elevato che l’umanità possa raggiungere. Nel testo, Rothbard, a parte sottolineare l’impossibilità pratica della realizzazione di tale ideale, dimostra brillantemente anche la profonda immoralità e disumanità di tale cosiddetto ideale che, scontrandosi semplicemente contro la pluralità insita nella natura umana, trasformerebbe l’intera umanità in un formicaio e segnerebbe la fine di qualunque forma di civiltà.