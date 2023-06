“Il declino è una moda, ma l'occidente rischia davvero come l'Impero romano”

Due storici tracciano un parallelo tra di noi all’apice dello splendore e della forza e l’Impero sotto Augusto, ma l'analogia è in definitiva poco convincente. L'articolo dell’Economist

"Il declinismo è di nuovo di moda” scrive l’Economist. “Man mano che le relazioni tra America e Cina peggiorano, lo studio della fine delle precedenti ere di egemonia diventa più popolare. Proliferano libri che preannunciano l’ascesa inarrestabile di uomini forti e la morte della democrazia. Si parla molto della ‘trappola di Tucidide’: l’inevitabilità di uno scontro tra un potere nascente e uno consolidato, come Atene sfidò Sparta nel V secolo a.C. Un libro provocatorio, “Why empires fall”, adatta questo approccio con una svolta inedita. Fa un paragone tra l’Occidente nel 1999, l’apice della sua fiducia, e Roma esattamente 1.600 anni prima, nel 399, pochi decenni prima del crollo dell’impero. La parte più interessante della vicenda riguarda Roma. John Rapley, un economista politico, e Peter Heather, uno storico, che dissentono dall’analisi familiare fin dai tempi di Edward Gibbon di un impero in graduale declino fin quasi dal suo inizio sotto Augusto. Roma, sostengono, era più forte che mai all’inizio del V secolo d.C. Un impero dichiaratamente vasto e talvolta traballante è stato tenuto insieme principalmente cooptando stranieri di talento, devolvendo ampio potere a forti comandanti e facendo accordi con potenziali nemici. Eppure nel giro di un decennio, Roma aveva ritirato le sue legioni dalla Gran Bretagna (gli autori chiamano questo ritiro la prima Brexit). Meno di un secolo dopo, l’ultimo imperatore d’occidente, Romolo Augustolo, se n’era andato. Che cosa è andato storto?

Il libro si sofferma su forze straniere a cui è diventato sempre più difficile resistere. Alla periferia indebolita dell’impero, i pezzi grossi locali iniziarono a schierarsi con Goti, Ostrogoti, Visigoti, Unni, Vandali e gli altri. La sorella di un imperatore sposò persino un leader visigoto e generò un figlio con serie pretese imperiali. Come Gibbon si sforzò di spiegare 250 anni fa, l’impero orientale con sede a Costantinopoli continuò per quasi un altro millennio. Ma anch’essa si stava indebolendo e perdendo costantemente territorio, inizialmente a causa di costose guerre contro la Persia e successivamente con l’ascesa dell’Islam e degli Ottomani. Nel corso dei secoli l’Europa occidentale si è ripresa, prima sotto Carlo Magno e poi in modo ancora più spettacolare quando ha diffuso il proprio potere (e i propri imperi) in gran parte del mondo conosciuto. La domanda che gli autori si pongono è se, nonostante il suo apparente predominio fino all’inizio del XXI secolo, l’Occidente si stia ora inesorabilmente dirigendo nella stessa direzione di Roma nel V secolo. Indicano questioni come l’aumento del debito, i costosi stati sociali, la crescita della produttività depressa, il declino demografico e l’immigrazione di massa. Vedono grandi sfide per l’Occidente dalla crescita dell’Asia, in particolare Cina e India, e anche da potenze anti-occidentali come la Russia e l’ascesa dell’Africa. Eppure l’analogia con il declino e la caduta di Roma è in definitiva poco convincente. Il resto del mondo sta certamente raggiungendo l’Occidente, sia economicamente che demograficamente. L’economia cinese potrebbe presto essere più grande di quella americana. L’Europa rappresentava un quarto della popolazione mondiale nel 1914, ma oggi meno di un decimo. L’immigrazione, specialmente dall’Africa e dall’America Latina, sta mettendo alla prova politicamente. Il populismo è in marcia. Tuttavia, su scala globale è difficile immaginare un serio rivale militare del peso degli Stati Uniti e dei suoi alleati europei. La Russia è revanscista in Ucraina, ma è anche in declino a lungo termine. La Cina è fragile e la sua crescita sta rallentando bruscamente. L’India è politicamente rancorosa. La presa dell’Occidente sulla tecnologia e ricerca è salda. E sebbene le prospettive economiche dell’Europa possano essere nebulose, la produttività americana lascia nella polvere la maggior parte dei concorrenti. Ai declinologi piace citare George Bernard Shaw, il cui detto sulla caducità delle grandi potenze invocava scherzosamente un villaggio inglese: ‘Roma cadde. Babilonia cadde. Verrà il turno di Hindhead’. È allettante pensare in questo modo. Ma per ora, almeno, non è ovvio quando, e se mai, l’Occidente seguirà l’esempio”.