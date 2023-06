I russi pericolosi nei cieli siriani e le pressioni pro Assad sull'Ue 

In seguito alle provocazioni ricevute da parte delle forze aeree di Mosca, Borrel è stato chiaro: "La politica dell’Ue sulla Siria non è cambiata, non ristabiliremo relazioni diplomatiche con il regime di Assad"

Il comando militare centrale degli Stati Uniti, il Centcom, ha detto questa settimana di aver inviato degli F-22 Raptor in medio oriente per dimostrare “il sostegno e la capacità americana in seguito a un comportamento che non rispetta le norme di sicurezza e che non è professionale da parte degli aerei russi”. Il generale Michael Kurilla, a capo di Centcom, ha specificato: “La regolare violazione delle misure di deconfliction dello spazio aereo concordate aumenta il rischio di escalation o di errori di calcolo”, sempre riferendosi ai velivoli russi. A marzo, testimoniando davanti alla commissione Forze armate del Senato, il generale Kurilla aveva segnalato “un picco significativo” di attività pericolose dei jet russi, in particolare nello spazio aereo della Siria. Secondo fonti militari, la Russia ha smesso di rispettare il meccanismo di deconfliction nella seconda parte del 2022 e gli episodi cosiddetti dimostrativi dei jet russi si sono moltiplicati nel 2023: l’ultimo è stato registrato due giorni fa. L’invio da parte degli Stati Uniti degli F-22 ha subito sollevato il coro di chi denuncia l’ingerenza americana nella regione mediorientale, ma le provocazioni finora sono state tutte dalla parte delle forze aeree di Mosca.