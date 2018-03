Anche la sinistra può essere antisemita

David Collier è un ebreo britannico che dedica gran parte della sua vita alla cronaca degli atteggiamenti anti-israeliani e anti-ebraici che sono diventati epidemici nella vita politica e intellettuale. La settimana scorsa, ha prodotto un rapporto di 280 pagine che esponeva un gruppo segreto di Facebook chiamato ‘Palestine Live’, un forum pro-palestinese e anti-israeliano creato nel 2013 i cui membri includevano politici e altri membri del Partito laburista e della sinistra.

Questo gruppo era un vero e proprio pozzo nero dell’antisemitismo. Collier ha rivelato con abbondanti dettagli il suo ribollente odio per gli ebrei. I membri sostenevano che gli ebrei fossero ‘demoni’, che fossero dietro l’attacco terroristico dell’11 settembre e di Parigi del 2015, che controllassero i media e la finanza e che fosse una ‘cabala’ a tirare le fila della politica americana. La rivelazione più esplosiva di Collier, tuttavia, fu che Jeremy Corbyn ne faceva parte dal 2013 o dall’anno successivo fino al 2015”. Così Melanie Phillips sull’antisemitismo nel Labour.

“Il Partito laburista trova impossibile affrontare l’antisemitismo nei suoi ranghi più ampi perché questo è un problema che non andrà via. Per la sinistra, colpire Israele e sostenere i palestinesi è una nobile causa. Quindi non c’è motivo di sospettare che chiunque sia associato ad esso sia diverso. Questo significa ignorare la connessione simbiotica tra Israele e l’antisemitismo. No, ciò non significa che la critica a Israele sia antisemita. E’ legittimo come la critica di qualsiasi altro paese. Il modo in cui viene trattato Israele, tuttavia, è totalmente diverso dal trattamento di qualsiasi altro paese. Stiamo parlando della demonizzazione: una campagna unica basata interamente su maltrattamenti maliziosi, che accusano Israele di crimini di cui non solo è innocente, ma in realtà è la vittima. Questa campagna impiega luoghi comuni diffamatori e incendiari – come l’uccisione volontaria di bambini – per presentarli come una cospirazione globale e una minaccia per il mondo. Questi sono tutti i segni del classico antisemitismo attraverso i secoli. La sinistra, tuttavia, crede in perfetta fede che si regga solo per cose buone come la coscienza e i diritti umani. Di conseguenza, solo la destra può essere antisemita. La sinistra ‘antirazzista’ crede di essere totalmente incapace di antisemitismo. Quindi è cieca. Sostiene i palestinesi perché ritiene che, come il resto del mondo in via di sviluppo, siano vittime dell’occidente e quindi il loro terrorismo e rifiuto di Israele debbano essere giustificati o condonati come ‘resistenza’. Eppure i palestinesi, insieme a gran parte del mondo arabo e musulmano, pompano costantemente diffamazioni antisemite di stampo nazista contro Israele e il popolo ebraico. La sinistra non può ammettere che quelli che sostiene siano vittime: sono in realtà antisemiti”.