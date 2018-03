La Francia non è più un paese per bambini ebrei

Roma. Ha usato parole chiare e dure Emmanuel Macron. “La Francia non rinuncerà mai agli ebrei”, ha detto il presidente al Consiglio rappresentativo delle istituzioni ebraiche in Francia. “L’antisemitismo è la vergogna della Francia, l’antisemitismo è l’opposto della Repubblica”. Macron ha ricordato anche l’“omicidio spregevole” di Ilan Halimi nel 2006, “la prima volta che un ebreo è stato ucciso in Francia perché ebreo dalla Seconda guerra mondiale”. E da allora, altri undici ebrei francesi sono stati uccisi dai terroristi islamici....

