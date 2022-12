"Tempo di neve". Il racconto del ricongiungimento tra una madre e una figlia

Il ritratto di una madre e di una figlia è spesso il ritratto di una distanza. La prima cosa ad apparire davanti agli occhi è la differenza come concetto e anche inevitabilmente come sostanza. Una differenza che, anche seppure minima, indica comunque radicalmente uno scarto tanto rapido quanto profondo, se non addirittura definitivo, tra l’una e l’altra donna.

Raccontare un rapporto tra una madre e una figlia pretende cura estrema e un’attenzione particolare che nel caso di Jessica Au assume la forma immaginifica di un’abilità narrativa capace di stare in un perfetto, quanto inquieto, equilibrio. Tempo di neve, ora tradotto per Il Saggiatore da Federica Merati è il testo d’esordio di Jessica Au. Un racconto lungo, vincitore del Novel Prize che avvicina la scrittrice e giornalista australiana ad autrici come Rachel Cusk e Ottessa Moshfegh per la capacità di dare forma ad una sorta di minimalismo barocco in cui l’inesorabilità dell’esistenza entra in conflitto con l’inevitabilità dei desideri. Due di quelli che si fronteggiano in Tempo di neve: quello della figlia di potersi finalmente ritrovare a casa - una casa esistenziale ed emotiva -, e il desiderio del ricordo e del suo valore icastico che riverbera negli atteggiamenti muti dell’anziana madre.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE