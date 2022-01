Dov'è la ragazza con i capelli rossi e la voce alta? Eccoti, mamma, ti aiuto io

Poche settimane fa, a trentasette anni, ho fatto per la prima volta il bagno a mia madre. Dopo un delicato intervento e il ricovero postoperatorio di qualche giorno, l’ho portata a casa un po’ claudicante e affannata. Ho disfatto la sua valigia, messo i capi sporchi nella cesta, riposto i due anelli e il bracciale da cui non si separa quasi mai nel portagioie e l’ho aiutata a svestirsi. Durante la degenza non avevo potuto andare a trovarla per le norme anticovid e aspettavo la videochiamata delle cinque del pomeriggio quando le portavano il tè e la facevano alzare. Nel filo di phard che si dava e il cerchietto a fascia che indossava – il più prezioso, quello di velluto blu con gli swaroski – c’era tutto lo sconfinato amore per me, la cura di non farmi preoccupare. La cipria cosparsa sopra i solchi della paura.

