Le due ferite: Il rapporto tra madre e figlia tra amore assoluto e distanza irrimediabile

Yoela non ha mai conosciuto le sue nipoti e solo per caso ha saputo dove vive ora sua figlia. Da anni lei e la sua unica figlia Leah non si vedono e si deve accontentare di brevi e fredde telefonate. Il motivo della distanza che è cresciuta tra loro anno dopo anno è a Yoela apparentemente oscuro. Ci sono episodi del passato, forse piccole fratture che possono o potrebbero spiegare questa traiettoria che le ha allontanate drammaticamente, rendendole come due estranee. Yoela ricorda e lo fa ostinatamente, tentando di cogliere cosa ha trasformato il suo rapporto con la figlia. Ma è inutile pensare di circoscrivere un accadimento che possa sintetizzare una deriva, frutto più dell’amore e del suo relativo possesso che di una qualche forma di mancanza o di assenza.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE